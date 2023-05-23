بالصور صحفيون بغزة : نرفض تمرير جريمة انتخابات نقابة الصحفيين ونطالب باحترام القضاء

نظم مئات الصحفيين وممثلون عن التجمعات الإعلامية اليوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023 وقفة للمطالبة بوقف إجراءات عقد "مسرحية " الانتخابات والشروع في خطوات إصلاح النقابة.

وأكد مفيد أبو شمالة المتحدث باسم الحراك رفض انعقاد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين المقرر عقده بتاريخ 23 و24 مايو/ أيار 2023 ، والتفافهم على القضاء الفلسطيني واستغلال مسمى شرين أبو عاقلة ، مطالباً بإنفاذ القانون بإلغائه.







وشدد أبو شمالة على ضرورة التماسك والتكاتف لمنع تصفية النقابة تمهيداً للإصلاحات وعقد انتخابات نزيهة تضم كافة الأطر والتجمعات الصحفية.

ووضح أبو شمالة أن خاطفي النقابة أساؤوا فهم سعة صدورنا وسنبقى مدافعين عن قضيتنا، مضيفاً أن الاتحاد الدولي للصحفيين لم يستمع لمطالب الحراك وعليه فإنه يتحمل المسؤولية عن تداعيات ما حدث.

من جانبها ثمنت وسام الغلبان المتحدثة باسم تجمع الصحفيات دعوة الرفقاء في الجبهة الشعبية لبدء حوار وطني مع التأكيد على أن تكون كافة الإجراءات شفافة ونزيهة وواضحة لدى الجميع ، مطالبةُ بتوقيف إجراء الانتخابات في نقابة الصحفيين والالتزام بقرار القضاء.

ودعت الغلبان كافة الاتحادات الصحفية العربية بالتدخل لتصحيح الأوضاع في نقابة الصحفيين الفلسطينيين .

ويشار إلى أن المحكمة الإدارية في غزة قررت استئخار عقد مؤتمر نقابة الصحفيين فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.

وأعلنت المحكمة، "تأجيل القضية لجلسة الأربعاء 24 مايو/ أيار 2023 ليتمكن وكيل المستدعين من إحضار ما يثبت صفاتهم وليتمكن وكيل المستدعى ضدهم من إحضار التراخيص التي تسمح لهم بعقد المؤتمر بتاريخ 23 و24 مايو/ أيار 2023".

وجاء قرار المحكمة عقب رفع صحفيين دعوى قضائية للمطالبة بإصدار قرار قضائي إداري مستعجل لوقف عقد المؤتمر العام للنقابة، وبالتالي عدم إجراء الانتخابات.



































