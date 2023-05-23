نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير المعتقلين ياسر حج محمد والجريح محمود صلاح

حمّل نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الثلاثاء 23-5-2023، الاحتلال المسؤولية عن مصير المعتقلين ياسر حج محمد (62 عامًا) من بلدة المغير/ رام الله، والجريح محمود صلاح (18 عامًا) من بلدة الخضر / بيت لحم، بعد اعتقالهما فجر اليوم.

وبيّن النادي، أنّ المعتقل حج محمد، اعتقل من منزله بهدف الضغط على نجله (محمد) لتسليم نفسه، حيث يعاني من مشاكل حادة بالقلب، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، علمًا أن قوات الاحتلال اعتقلت نجله محمد بعد ساعات على اعتقاله.

أما المعتقل محمود صلاح وهو أسير وجريح سابق، تعرض للاعتقال، وللإصابة عام 2019 وكان يبلغ من العمر 15 عامًا، وعلى إثرها بترت ساقه اليسرى من أسفل الركبة، ومكث في حينه مستشفى (شعاري تصيدق) الإسرائيليّ، وأفرج عنه بكفالة بعد نحو شهر من اعتقاله، ولاحقًا خضع لعدة عمليات جراحية.

ولفت النادي، إلى أنّ اعتقالهما جاء ضمن حملة اعتقالات نفّذتها قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، والتي طالت من الضفة 13 مواطنًا مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.