غالانت يزعُم: إيران تُنشئ "قواعد عائمة" في البحر

زعم وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي" "يوآف غالانت"، الليلة الماضية، للمرة الأولى أن إيران تحوّل السفن التجارية المدنية إلى سفن عسكرية لتُشكل "قواعد عسكرية" عائمة في البحر. على حد قوله.

كما زعم غالانت: "هذه السفن مصممة لحمل الأسلحة بجميع أنواعها، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ وأنظمة الهجوم والاستخبارات المتقدمة بهدف أن تكون قواعد "عسكرية أمامية" في المناطق البعيدة عن الحدود الايرانية. بحسب زعمه.

من جانبه، حذر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" اللواء أهارون حاليفا من أن "نصر الله يقترب مما وصفه بـ"ارتكاب خطأ" قد يدفع المنطقة إلى حرب كبرى". بحسب قوله.

وقال حليفا: "إيران تشكل تهديداً حقيقيا لـ"إسرائيل" والمواجهة أصبحت مباشرة ومتوقعة في عدة جبهات".