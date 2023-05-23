الأسير أشرف نوفل يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

دخل الأسير أشرف نوفل من بلدة دير شرف - نابلس، عامه الـ23 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله في عام 2001، حيث اعتقل الاحتلال الأسير نوفل مع شقيقه لؤي، وتعرضا لتحقيقٍ قاسٍ وطويل.

وأوضح نادي الأسيـر أنّ سلطات الاحتلال أصدرت حكماً بحق أشرف بالسجن لمدة 40 عاماً، بينما أصدرت بحق شقيقه لؤي حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وقد أمضى لؤي 11 عاماً من حكمه، وأفرج عنه في صفقة (وفاء الأحرار) عام 2011، في حين لا يزال شقيقه أشرف معتقلا.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ الأسير نوفل حصل وهو في الأسر على شهادة الثانوية العامة، وشهادة البكالوريوس تخصص علوم إجتماعية، وشهادة الماجستير.

يذكر أنه متزوج وأب لثلاثة من الأبناء، وقد توفيت ابنته الكبرى وهو في الأسر، وفقد والدته وحرم من وداعهما.