سبب تأخر صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو 2023، منذ الأمس تنتشر أخباراً بأن دولة قطر أوقفت صرف المنحة القطرية 100 دولار لأهالي قطاع غزة شهر مايو 2023، وهو ما أثار قلق أكثر من 100 ألف أسرة في القطاع تعتمد على مساعدات قطر في تلبية احتياجاتها، لذلك تقول العوائل المستفيدة إن صح الخبر، فإن أوضاعهم المعيشية ستتفاقم للأسوأ لأنها تعتبر مصدر دخلهم الوحيد نتيجة شح وانقطاع فرص العمل بسبب الحصار "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن.

ما سبب تأخير صرف 100 دولار شهر 5 مايو 2023

ما سبب تأخير صرف 100 دولار شهر 5 مايو 2023، تناقلت أخباراً عدة تتعلق بوقف صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة بقرار من السفير القطري محمد العمادي، إلا إن اللجنة القطرية لم تصدر أي تصريحات تتعلق بهذا الخصوص، كما لم تخرج أي تصريحات من الجهات ذات العلاقة تؤكد الخبر، وهو ما أثار خشية المستفيدين من المنحة القطرية، هذه الأسباب دفعت فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للبحث عن سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة.

هل تم تحديد موعد صرف المنحة القطرية شهر 5؟

هل تم تحديد موعد صرف المنحة القطرية شهر 5؟ وفي التفاصيل، أكدت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، أن سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100دولار حتى اللحظة يرجع لأسباب فنية خاصة باللجنة القطرية الجهة الداعمة للمنحة النقدية. المصادر أكدت أن قرار صرف المنحة القطرية 100دولار مرتبط باللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، وحال إقرار ذلك يتم صرفها عبر وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة.

متى صرف ال100 دولار الجديدة لشهر مايو؟

متى صرف ال100 دولار الجديدة لشهر مايو؟ بددت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة مخاوف أهالي قطاع غزة من المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار بشأن إمكانية توقفها بقرار من قطر، لكن حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد لصرف المنحة القطرية لشهر مايو 2023، مع توقعات بأن تُصرف خلال اليوم أو نهاية الأسبوع على ابعد تقدير، لكن تبقى هذه التصريحات مجرد توقعات، بانتظار الإعلان الرسمي.