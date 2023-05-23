صياد روسي يصطاد أسماك غريبة ونادرة...!

نشر أحد الصيادين الروس ويدعى، رومان فيدورتسوف، صوراً لأسماك غريبة الشكل أثارت مخاوف متابعيه على حسابه عبر "إنستغرام".

وبعد اصطياد هذه الأسماك لم يتبين نوع هذه الأسماك إلا أنها ظهرت بعيون جاحظة وجسم طويل مع خروج بعض من أحشائها خارج فمها.

وبحسب الصياد "فيدورتسوف" فإن فرق الضغط بعد سحب الأسماك من تحت الماء أدى إلى خروج جزء من هذه الأحشاء للخارج.

وقال: "إن جميع أنواع الأسماك جميلة بطريقتها الخاصة، لا أستطيع أن أقول إنها "مخيفة" أو "قبيحة".

وأضاف فيدورتسوف: "الناس مهتمون جداً بالمخلوقات البحرية غير العادية، أعتقد أن سبب هذه الشعبية هو حقيقة أن بحاراً عادياً يمكنه مواجهة الحياة مع مخلوقات رائعة غير عادية".

وأوضح الصياد الروسي، أنه لدى المتابعين انطباع بأنه مع كل صيد، نحضر عينات أسماك غير عادية، في الواقع، هذا أبعد ما يكون عن القضية، إنه أمر نادر.