بعد انتظار.. تعديل الرسائل في "واتساب" بات متاحاً

بحسب تطبيق واتساب المملوك لشركة "ميتا" فسيتمكّن المرسلون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على الإرسال مع طرح الميزة عالميا في الأسابيع المقبلة.

وقد أتاح تطبيق "واتساب"، لمستخدميه، القدرة على تعديل الرسائل بعد إرسالها، وهي من إحدى أكثر ميزاته المنتظرة من قبل المستخدمين.

كما سيتمكّن المرسلون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على الإرسال، مع طرح الميزة عالميا في الأسابيع المقبلة.

وقال التطبيق في بيان له، أمس الإثنين: "عندما ترتكب خطأً أو تغير رأيك ببساطة، يمكنك الآن تعديل رسائلك المرسلة عبر واتساب".

وأوضح أنه، في ما يتعلّق بطريقة الاستفادة من الميزة الجديدة، يمكن الضغط لفترة وجيزة على الرسالة، واختيار "تعديل" في القائمة المنسدلة.

وأشار التطبيق إلى أنه ستحمل الرسالة المعدلة عبارة "تم تعديلها"، من دون إظهار النسخة القديمة من الرسالة.

وتُعدّ الميزة منتَظرة جدا، كما يرى مستخدمون أنها متأخرة كذلك، وبخاصّة، أن هناك تطبيقات منافسة مثل "تيليغرام" و"سيغنال"، تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل بالفعل.