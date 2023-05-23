74 ضحية منذ مطلع 2023...مقتل "ستيني" بالرصاص في الرملة المحتلة

لقي مواطن يبغ من العمر "60 عاماً" مصرعه متأثر بإصابته بجريمة إطلاق نار صباح اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، في مدينة الرملة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

وفتحت قوات الاحتلال تحقيقاً في ملابسات وأسباب جريمة إطلاق النار، إذ شرعت بجم الأدلة والإفادات لفك رموز الجريمة، دون أن تبلغ عن تنفيذ أي اعتقالات.

74 قتيلاً منذ مطلع 2023

وبهذه الجريمة، وصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 74، بينهم 6 نساء وطفلان، وفي الغالبية العظمى من الجرائم، لم تقبض الشرطة على القتلة أو تعتقل مشتبه بهم.

ويشهد المجتمع العربي تصاعداً متواصلاً في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه قوات الاحتلال عن القيام بدورها لمكافحة الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.