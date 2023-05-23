لجان المقاومة: تفجير منزل الشهيد الخواجا يُؤكد وحشية وفاشية العدو بحق شعبنا

أكدت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، أنّ تفجير منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا ببلدة نعلين في رام الله، جريمة تعكس مدى الارباك والتخبط الأمني الذي يعيشه العدو الصهيوني وقادته المجرمين ومحاولة يائسة للتغطية على صورته التي حطمتها المقاومة على امتداد أرضنا المباركة.

وشددت كتائب جريمة تفجير منزل الشهيد معتز الخواجا تكشف وحشية وفاشية العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا، مشيرة إلى أن جرائم العدو الصهيوني وتغوله على شعبنا لن تنجح أبداً في كسر إرادة شعبنا الذين يواصلون معركة الصمود والتحدي والدفاع عن وجودهم وحقوقهم المشروعة.

وقالت: "شعبنا ومقاومته الباسلة سيواصلون بكل إصرار وعنفوان المضي قدما في مشروع المقاومة والثورة حتى دحر العدو الصهيوني عن كل أرض فلسطين".

وفجّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 23-5-2023، منزل الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين برام الله، بعد حصار دام أكثر من أربع ساعات، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.