"الليكود" و"عوتسما يهوديت" يتوصلان لاتفاق يُنهي أزمة الميزانية

توصل حزب "الليكود" الصهيوني بزعامة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وعوتسما يهوديت بزعامة ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، إلى اتفاق مساء أمس الإثنين، بشأن قضية الميزانية في كيان الاحتلال.

جاء ذلك في نهاية اجتماع طويل تم بين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وذكرت مصادر عبرية، ـأنه بموجب هذا الاتفاق، سيتلقى حزب "عوتسما يهوديت" مبلغ 250 مليون شيكل إضافي لما تسمى بـ"وزارتي النقب والجليل".

ووفقاُ للمصادر العبرية، ينص الاتفاق على حصول حزب "عوتسما يهوديت" على مبلغ إضافيّ قدره 250 مليون شيكل، من فائض ميزانيات الوزارات الأخرى.

جاء ذلك بعد مساعي الحكومة لإحراز تقدم في إجراءات المصادقة على الميزانية العامة وقانون التسويات؛ علما بأن الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية هو 29 أيار/ مايو الجاري، وعدم المصادقة على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة حتى ذلك الحين سيؤدي إلى حل "الكنيست" أوتوماتيكيا والتوجه لانتخابات عامة جديدة.

وبحسب المصادر ذاتها، سينطلق يوم الثلاثاء المُقبل، التصويت على البنود المختلفة في تشريع قانون التسويات المرافق لقانون الميزانية، علما بأن ما تعرف بـ"الهيئة العامة للكنيست" شرعت اليوم بمناقشة القوانين المتعلقة بالميزانية، عبر عرض القوانين من قبل رؤساء اللجان المختلفة في الكنيست.

وكان في وقت سابق، أمس الإثنين، توصل نتنياهو إلى تسوية للخلافات حول الميزانية العامة للدولة مع "الحريديين"، وأعلن "الليكود" على توقيع اتفاق مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير البناء والإسكان، يتسحاق غولدكنوب، يقضي بتحويل مبلغ بقيمة 250 مليون شيكل لمعاهد تعليم التوراة دون خرق السقف المحدد للميزانية.