مصرع 20 طفلاً وإصابات إثر اندلاع حريق متعمد بمدرسة في غيانا

لقي 20 طفلاً مصرعهم وإصابة عدد آخرين، في وقت متأخر من الليلة الماضية، إثر اندلاع حريق متعمد بإحدى المدارس في جمهورية غيانا.

ووقع الحادث المأساوي في عنبر الفتيات بإحدى المدارس الداخلية في مدينة ماديا، وهي عاصمة مقاطعة بوتارو-سيباروني الواقعة وسط البلاد، إذ اشتعلت النيران في المبنى الخشبي المكون من طابق واحد بشكل سريع، وانتشرت ألسنة اللهب والدخان الكثيف بشكل مروع.

وهرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى الموقع للسيطرة على الحريق وإنقاذ الطلاب المحاصرين. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد الجهة التي تقف وراء هذا الفعل.

وأكد رئيس جهاز الإطفاء في غيانا دوان سكوتلاند، أن الحريق كان نتيجة عمل خبيث ومتعمد، لافتاً إلى أن التحقيقات الحالية لا تزال جارية لتحديد هوية الجناة وتحقيق العدالة لأرواح الضحايا.