قتلى وإصابات بحادث سير مروع في كاليفورنيا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون، اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، في حادث اصطدام تسلسلي بين عدة سيارات على طريق سريع في صنيفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضحت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، أنّ شاحنة صغيرة متجهة شمالاً اصطدمت بالجدار الأوسطي "لسبب غير محدد في هذا الوقت"، ثم اصطدمت أربع سيارات أخرى بالشاحنة.

وقال مسؤولون: إنه مع خروج ثلاثة سائقين من سياراتهم، اصطدمت سيارة أخرى بهم، مما دفع سيارتين إلى العبور فوق الحاجز الأوسط إلى الحارات الجنوبية".

ونقل خمسة مصابين إلى مستشفى محلى. ويجري التحقيق في الحادث ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا بعد.

وأعيد فتح الحارات المتجهة شمالاً وجنوباً بعد إغلاقها لمدة تسع ساعات تقريبا، وفقا لوزارة النقل في كاليفورنيا.

تشهد الولايات المتحدة بشكل مستمر حوادث المرور الخطرة، وتعمل السلطات على تعزيز إجراءات السلامة المرورية وتوعية السائقين بأهمية الالتزام بقوانين السير والقيادة الآمنة للحد من هذه الحوادث المأساوية.