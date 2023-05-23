بالفيديو قوات الاحتلال تُفجّر منزل الشهيد معتز الخواجا في رام الله وسط اندلاع مواجهات عنيفة

فجّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 23-5-2023، منزل الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين برام الله، بعد حصار دام أكثر من أربع ساعات، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وحاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم، منزل الشهيد معتز الخواجا تمهيداً لهدمه في بلدة نعلين غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأنه في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لبلدة نعلين توجهت لمنزل الشهيد معتز الخواجا منفذ عملية "ديزنغوف"؛ تمهيداً لهدمه.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب منازل الأهالي في الحارة الشرقية في بلدة نعلين برام الله.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال في بلدة نعلين خلال اقتحام قوات الاحتلال المستمر للبلدة.

وكان نفذ الشهيد معتز الخواجا (23 عاماً) عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف بمدينة "تل أبيب" بالداخل المحتل في الـ9 من مارس الماضي، وأسفرت عن إصابة 5 مستوطنين، قبل أن يرتقي شهيداً.