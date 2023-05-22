سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 23 مايو 2023.. الليرة تهوي

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مايو/أيار 2023، بضغوط أصداء مذكرة اعتقال حاكم مصرف لبنان.

وانهار سعر الليرة اللبنانية في السوق الموازية في مواجهة الدولار، بعد أيام من طلب الإنتربول الدولي اعتقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية اتهامات في قضايا فساد وغسل أموال بملايين الدولارات.

وخلال الساعات الماضية تزايدات التساؤلات حول مصير سعر الدولار في مقابل الليرة اللبنانية، وخطة الحكومة للتعامل مع منصة صيرفة التي أنشئت لوقف نزيف الليرة اللبنانية أمام الدولار بعد مطالب باستقالة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، على خلفية طلب الإنتربول الدولي من السلطات اللبنانية اعتقال رياض سلامة على خلفية قضايا فساد وغسل أموال بمبالغ تزيد عن 300 مليون دولار.

كانت منظمة الشرطة الدولية الإنتربول سلمت مذكرة اعتقال إلى وزارة الداخلية اللبنانية بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قبل انتهاء ولايته بشهرين.

وقال سام مولوي وزير الداخلية اللبناني: تلقينا مذكرة اعتقال من الإنتربول بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وأضاف وزير الداخلية اللبنانية أن الحكومة تناقش مصير حاكم مصرف لبنان بجدية بعد صدور مذكرة الاعتقال من الإنتربول الدولي، مؤكدا أنه سيتم اعتقاله فوراً حال إقرار القضاء اللبناني الامتثال لقرار الإنتربول.

ومن جانبه، قال مجد المصري نقيب الصرافين في لبنان في تعليقه على الأمر إن مصرف لبنان مؤسسة قائمة ولا يمكن اختزال الأمر في حاكم مصرف لبنان، أو شخص، مؤكداً أن مصرف لبنان حاضر في كافة الأزمات الاقتصادية الفترة الماضية وقام بدوره بالكامل وفقا لما قاله له مسؤولين بالبنك المركزي.

وأضاف المصري أن الدولار في مقابل الليرة اللبنانية مستقر على مدار الأيام الماضية بفعل منصة صيرفة التي ساهمت في وقف القفزات الكبيرة، خاصة أن مصرف لبنان يعد اللاعب الأهم لامتلاكه كافة البيانات والإحصائيات لعمل توازن العرض والطلب.