من هو حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال2023، لا يزال نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، يحظى باهتمام كبير وواسع من قبل عشاق كرة القدم العالمية وخاصة في أوروبا والعالم العربي، لهذا وبعد رصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث كثيرة ومكثفة عبر محرك قوقل وغيره بحثاً عن حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر الإيطالي، سنخصص هذه المقالة للحديث عن حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا.

من هو حكم مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وبحسب الاتحاد الاوروبي (ويفا) ، فإن الحكم البولندي شيمون مارتشينياك سيقود المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقررة بين مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر الإيطالي في 10 حزيران/يونيو على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

الكشف عن حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

وفي سياق مقالنا الذي حمل عنوان من هو حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال2023، سنتعرف معكم متابعين الكرام عن سيرة الحكم الدولي البولندي شيمون مارتشينياك حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا، فبحسب وسائل الاعلام الأوروبية، فقد اشرف مارتشينياك (42 عاماً) على 8 مباريات في البطولة القارية هذا الموسم، بينها اياب نصف النهائي بين سيتي وريال مدريد الإسباني، وضمن مقالنا من هو حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال2023.

من هو حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال

كما أدار مارتشينياك نهائي كأس العالم الأخيرة في قطر بين الأرجنتين التي توجت بطلة على حساب فرنسا بركلات الترجيح، وبدأ مارتشينياك مسيرته التحكيمية بعمر 21 سنة كحكم لمباريات الهواة، قبل أن يتحول إلى الاحتراف في 2006. وفي 2009 حصل على شارة التحكيم في دوري الدرجة الأولى البولندي، ثم جرى اعتماده حكماً دولياً في 2011، وضمن مقالنا من هو حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال2023.





من هو حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وبينت وسائل الاعلام الأوروبية، أن مارتشينياك أصبح منذ 2014 أحد حكام البطولات الأوروبية للأندية وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وفي 2018 أدار أولى مبارياته المونديالية، وفي العام نفسه أدار مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وقد شهدت مسيرته انعطافة كبيرة بعد معاناته من مشكلات صحية. قال قبل نهائي المونديال "كان آخر عام ونصف صعباً جداً علي. عانيت من عدم انتظام في دقات القلب. كان الأمر صعباً في البداية، وتعيّن علي التوقف عن التحكيم. غبت عن كأس أوروبا، وهذا أمر كارثي بالنسبة لحكم في عز عطائه. وحدنا أنا وفريقي نعرف مدى صعوبة هذا الأمر علي. الآن تبتسم لي الحياة مجدداً ولا يسعني التوقف عن الابتسامة لأنه شعور رائع".

من هو حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان؟

وأضافت :" روى بداياته عندما كان لاعباً في بلدته فيسلا بلوك وقرر الانتقال الى التحكيم بعد محادثة مع حكم قام بطرده "تحدثنا بعد المباراة وقال لي جملة هامة: إذا كنت تعتقد ان هذا العمل سهل، حاول بنفسك. سترى. قلت لنفسي +لم لا؟+ ذهبت فوراً لتلقي الدروس وبدأت التحكيم. أنا ممتن له، لأنه لولا تلك البطاقة الحمراء، لم أكن لأصبح حكماً في حياتي"، وضمن مقالنا من هو حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال2023.