مصادر عبرية: إطلاق نار أستهدف منزل في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل.

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:44 م
22 مايو 2023
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مصادر عبرية: إطلاق نار أستهدف منزل في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل.

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