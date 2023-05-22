بالفيديو سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 23/5/2023م لحظة بلحظة

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 23/5/2023م لحظة بلحظة، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 23مايو 2023-سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري على مستوياته السابقة، خلال تعاملات أمس الإثنين 22 مايو/ أيار 2023.

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

واستقر الجنيه مقابل العملة الأمريكية وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية، كذلك تحسن التوقعات المستقبلية بشأن العملة المصرية في مواجهة الدولار، وفقا لتقارير صادرة عن العديد من المؤسسات المالية.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتحسنت قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 10% إلى 12% خلال الأيام الماضية بحسب مذكرة بحثية صادرة عن شركة نعيم القابضة، متوقعة أن يسجل الدولار في مقابل الجنيه 33 جنيها خلال العام الجار 2023، قبل أن يعود للانخفاض وفقا للأوضاع الاقتصادية.

كم سعر الدولار اليوم في مصر

وحافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه على استقراره عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

ماذا يساوي الجنيه المصري مقابل الدولار؟

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية واستقر الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري؟

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري الحكومي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

وكان أقل سعر للدولار وذلك للأسبوع الثامن على التوالي عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء؟

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء المصرية

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

الدولار في مصر اليوم

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني في مصر

في مقالنا سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 23مايو 2023-سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الجينه المصري وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الجينه المصري اليوم الثلاثاء23/5/2023م: