سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الثلاثاء، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات الإثنين 22 مايو/ أيار 2023، مع سيطرة التفاؤل على المعنيين بالاقتصاد.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل الدولار رسميا 7800 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 8300 ليرة للشراء و8400 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 830 ألف ليرة سورية.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

كما استقر سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء عند مستوى 8968 ليرة للشراء و9081 ليرة للبيع.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، كما حافظ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء على مستوى 9202 ليرة للشراء و 9315 ليرة للبيع

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا إلى 417 ليرة للشراء 424 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

في مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 23/5/2023م ، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 23/5/2023م