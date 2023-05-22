إطلاق نار يستهدف مركبة مستوطنين قرب بلدة بيتا جنوب نابلس

أفادت مصادر عبرية مساء اليوم الاثنين بأن مركبة للمستوطنين تعرضت لاطلاق نار قرب جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأوضحت المصادر بأن قوات الاحتلال قامت بإغلاق حاجز زعترة بعد إطلاق نار استهدف مركبة للمستوطنين، دون الحديث عن وقوع اصابات.

وتحدث المتحدث باسم جيش الاحتلال حول تفاصيل العملية قائلاً: "وقعت عملية إطلاق نار قبل قليل على مركبة للمستوطنين قرب حاجز زعترة شمال الضفة ولم تقع إصابات، وتم الكشف عن أضرار للمركبة".

ووفقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال، فتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثاً عن المنفذين.