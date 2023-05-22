مسؤول إيراني يهدد: أي اعتداء عسكري على منشآتنا النووية سيقابل برد واسع وغير مسبوق

أكد مسؤول إيراني كبير، مساء اليوم الإثنين22/5/2023م، أن أي اعتداء عسكري "إسرائيلي" على منشآتنا النووية سيقابل برد واسع وغير مسبوق

وبين المسؤول الإيراني خلال حديث لـ"قناة الجزيرة القطرية"، أن "إسرائيل" فشلت أمام المقاومة الفلسطينية وتحاول تبرير ذلك بأنها تخوض حربا ضد إيران، مؤكداً أن "إيران" مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية في المجالات كافة وهذا ما يزعج "إسرائيل"

وأضاف:" قواتنا البحرية وسفننا العسكرية تتحرك في مسارات الملاحة وفق القوانين الدولية، مبيناً أن تخصيبنا لليورانيوم يجري عند عتبة 60% وكلام "إسرائيل" مجرد تحريض ودعاية بائسة.

وبالتزامن مع ذلك، أكد وزير حرب الاحتلال غالانت، أن كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

وقال في تصريحات صحفية :" إذا زادت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 90% فستكون لذلك تبعات على الشرق الأوسط وثمن أيضا"، مشيراً إلى أن "إسرائيل" ضاعفت هجماتها لمنع محاولات إيران التمركز عسكريا في سوريا، حسب زعمه.

وأضاف:" إيران تخوض حرب استنزاف ضد إسرائيل عبر وكلائها القريبين من حدودنا وإيران حولت سفنا تجارية إلى معسكرات عائمة للإرهاب في مسارات الملاحة البحرية".