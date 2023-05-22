"الحراك الصحفي" يؤكد التزامه بقرار القضاء ويدعو لوقف مسرحية انتخابات النقابة

أكد الحراك الصحفي النقابي، اليوم الإثنين22/5/2023م، التزامه بقرار القضاء بعقد مؤتمر للصحفيين لمناقشة قضايا دولية تخص المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الحراك الصحفي في بيان له وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الجميع إلى الالتزام بقرار القضاء، مؤكداً أن أي مبادرة أو أي توجه لرفع قضايا دولية تدعم حقوق الصحفيين وتطالب بمحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

الزملاء الصحفيون والصحفيات .. فرسان الحقيقة وأبطال الكلمة والصورة..

رداً على الدعوة التي وجهتها نقابة الصحفيين للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين في الوقت الذي قرر فيه القضاء الفلسطيني السماح بعقد مؤتمر للصحفيين لمناقشة قضايا دولية تخص المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة جرائم العدوان التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين كما أبلغوا هيئة المحكمة الموقرة ومثبتة في محاضرها الرسمية ، وليس مؤتمراً عاماً لنقابة الصحفيين الأمر الذي يتيح لجميع الصحفيين الفلسطينيين بجميع أطيافهم وألوانهم وتخصصاتهم حضور هذا المؤتمر الذي يخص قضية وطنية ولا يخص نقابة الصحفيين وحدها ولا يحق لأي جهة كانت من حرمانهم المشاركة فيها.

وبناء عليه ندعو جموع الصحفيين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية عند الساعة 9 صباح غدا الثلاثاء 23-5-2023م أمام قاعة جلوريا غرب مدينة غزة، التي ينظمها الحراك رفضاً لاستمرار النقابة بمواصلة مهزلة الانتخابات وأمام كل هذه التطورات نؤكد على ما يلي:

-التزامنا التام بالقانون وكل ما يصدر عن المحكمة وعن القضاء الفلسطيني.

-ندعم أي مبادرة أو أي توجه لرفع قضايا دولية تدعم حقوق الصحفيين وتطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

-نؤيد أي توجه حقيقي لرفع دعوى قضائية تخص قتل شهيدة الحقيقة الزميلة شيرين أبو عاقلة وشهداء المهنة.

-نطالب الجميع بالالتزام بما يصدر عن القضاء الفلسطيني، ونرفض اجتزاء النص الصادر عن المحكمة الإدارية والادعاء بأنه يسمح بعقد مؤتمر عام لنقابة الصحفيين، والالتفاف عليه من خلال إصدار بيانات من الفئة المسيطرة على النقابة بغرض قلب الحقائق وتضليل الرأي العام والتدليس على الصحفيين استكمالاً للمسرحية الهزلية التي يطلقون عليها انتخابات !!!.

-ندعو في الحراك الصحفي النقابي الزملاء والزميلات الصحفيين للاحتجاج والتظاهر وعدم الانسياق وراء مزاعم الفئة المسيطرة على النقابة التزاما بأخلاقيات المهنة واحتراماً لقرارات القضاء الفلسطيني، أملاً بالخروج في المستقبل بنقابة صحفيين مهنية تجمع الكل الصحفي وتمثل الكل الفلسطيني .

-نجدد ترحيبنا بدعوة الرفاق في الجبهة الشعبية بعقد حوار مسؤول بين الأجسام الصحفية كافة لبحث التباينات القائمة، وندعو المعطلين إلى ضرورة الاستجابة لمبادرة الشعبية والإعلان فوراً عن وقف مسرحية الانتخابات الهزلية، والشروع بحوار وطني لحل الأزمة.

-إننا نؤكد على ان كل ما يصدر عن اللقاءات غير الشرعية التي تعقدها الفئة الخاطفة للنقابة هي باطلة شكلا وموضوعا وقانونيا ، ولن نعترف بها وكل ما بني على باطل فهو باطل ، وتتحمل تلك الفئة تداعيات وتبعات ما يفعلون.

-نحمل كل الجهات الدولية والعربية القليلة التي جاءت كما شاهد الزور لحضور هذا المؤتمر غير القانوني المسؤولية الكاملة عما سيترتب من قرارات غير قانونية تصدر عن المؤتمر فهو لا يمثل الغالبية العظمى من الصحفيين وهو اجتماع ليس له علاقة بالعمل النقابي.

-نوجه التحية كل التحية لجميع الجهات الصحفية العربية والأطر النقابية الفلسطينية التي لم تشارك في هذه المهزلة .

نقابة الصحفيين للصحفيين فقط

الحراك الصحفي النقابي

غزة- فلسطين

الاثنين : 22-5-2023م