مصادر لـ"فلسطين اليوم" توضح أسباب تأخر صرف المنحة القطرية لشهر5 والموعد المحدد لصرفها

أكدت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الإثنين22/5/2023م، أن سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100دولار حتى اللحظة يرجع لاسباب فنية خاصة باللجنة القطرية الجهة الداعمة للمنحة النقدية.

وبينت المصادر أن قرار صرف المنحة القطرية 100دولار مرتبط باللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة، وحال إقرار ذلك يتم صرفها عبر وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن موعد صرف المنحة القطرية لم يحدد بعد.

وتوقعت المصادر أن يتم صرف المنحة 100دولار مع نهاية الأسبوع الجاري لقرابة 100ألف أسرة فقيرة بواقع 310 شيكل، دون إضافة أسماء جديدة.

وتصرف المنحة القطرية في 15-20 من كل شهر بواقع 100دولار لـ100ألف أسرة فقيرة، يتم صرفها عبر المحال التجارية ومعارض الاتصالات المنتشرة في قطاع غزة.