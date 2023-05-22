الحركة الأسيرة تعقب على المناورات العسكرية لـ"حزب الله" أمس الأحد

عقبت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، على المناورات العسكرية التي اجراها "حزب الله" صباح أمس الأحد في أحد معسكراته في جنوب لبنان.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها:" راقبنا بأمل مناورة مقاتلي المقاومة في الجنوب اللبناني الحبيب، وما اشتملت عليه من محاكاة لأسر جنود".

وأضافت:" إن بارقة الأمل الجديدة القادمة عبر حدود فلسطين الشمالية، إضافة إلى مثيلاتها من جنوب فلسطين"، مطالبة قوى محور المقاومة ألا يتأخر تحقيق احلامنا بكسر قيودنا واجتماعنا بأهلنا والسلاح.

ونظم حزب الله اللبناني، صباح امس الأحد 21/5/2023، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في الجنوب بمحاذاة معلَم مليتا بمشاركة مقاتلين من مختلف الاختصاصات العسكرية حيث تم استعراض أسلحة وصواريخ وآليات، قبل أيام على الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال "الإسرائيلي" في 24 أيار/مايو 2000، ختم فيها حزب الله المناورة محاكاة لتفجير الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة والعبور نحو المسجد الأقصى.