بالصور وفد قيادي من الجهاد ومؤسسة مهجة القدس يزور عوائل الشهداء برفح

نظمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي إقليم رفح ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى عدة زيارات لعوائل شهداء معركة ثأر الأحرار.

وترأس الوفد الزائر عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور وليد القططي و مسؤول مؤسسة مهجة القدس الدكتور جميل عليان، ومسؤول الحركة في إقليم رفح الأستاذ خالد الشيخ عيد ومسئول العلاقات الوطنية والخارجية للحركة برفح الأستاذ القذافي القططي.

ووجه الوفد، التحية لعوائل الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم وأغلى ما يملكون على مذبح الحرية فداءً للدين والوطن.

وهنأ الوفد عوائل الشهداء " القائد جهاد الغنام ، ومحمود عبد الجواد ، وعلاء صيدم، وعلم عبد العزيز" باستشهاد أبنائهم، مؤكداً أن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى إلى جانبهم في كافة الظروف ولن تتخلي عنهم.

وفي كلمات منفصلة أثنوا على مناقب الشهداء الذين جادوا بأرواحهم وأموالهم للدفاع عن الوطن، وما بخلوا وما ترددوا في صد العدوان عن أبناء شعبهم، مؤكدين أن رحيلهم ترك غصةً في قلوب أهلهم ومحبيهم، لكن العزاء أنهم رحلوا إلى جوار ربهم مقبلين غير مدبرين في ساحات المواجهة.

في السياق، عبّر أهالي الشهداء عن فخرهم بحركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، التي لم تتركهم للحظة منذ استشهاد أبنائهم.

وخلال الزيارات قدم وفد حركة الجهاد الإسلامي، درع الوفاء لعوائل الشهداء إضافة إلى مكرمة مالية، مشيرين أن هذه المكرمة لا تساوي ما قدموه من تضحية من أجل شعبنا وقضيتنا العادلة.













