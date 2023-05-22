الاحتلال يدرس وقف إدخال بعض المواد الخام إلى قطاع غزة

فادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن حكومة الاحتلال تدرس منع إدخال ما أسمتها "مواد ثنائية الاستخدام" إلى قطاع غزة، بزعم استخدامها في الصناعات العسكرية.

وبحسب القناة، فإن وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال "أوريت ستروك" طالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنع إدخال هذه المواد إلى غزة، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة سمحت بإدخالها للمرة الأولى منذ بداية الحصار الإسرائيلي لغزة عام 2006.

وأشارت إلى أن نتنياهو قال إنه لا يتوجب إدخال مثل هذه المواد التي قد تستخدم لأغراض عسكرية.

ولفتت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال وجّه مستشار الأمن القومي "تساخي هنيغبي" لفحص قائمة المواد التي يجري إدخالها للقطاع ومن بينها ثنائية الاستخدام سعيًا لمنع ادخالها.

وذكرت أن هذه الخطوة ستزيد من التوتر مع حركة حماس في القطاع.