راصد جوي: تراجع نسب الغبار خلال يوم غد الثلاثاء

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تتراجع نسب الغبار خلال يوم غد الثلاثاء بالتزامن مع انخفاض قليل على الحرارة.

ويكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف غدا الثلاثاء، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فيكون الجو صافيًا بوجه عام وحارًا نسبيًا الى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام وحارًا نسبيًا،و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.