كيف تؤثر مشروبات الطاقة على عمل الدماغ ؟ طبيبة توضح

أعلنت الدكتورة يلينا إيغورينيفا، أخصائية طب الأطفال الحديثي الولادة، أن مشروبات الطاقة والأدوية المنبهة تلحق الضرر بعمل الدماغ.

وأشارت الطبيبة الروسية، إلى أن النسبة العالية للكافيين في مشروبات الطاقة يلحق الضرر بالجسم، مبينة أن مكونات مشروبات الطاقة، لها تأثير منشط قوي في العديد من أعضاء الجسم، التي تعاني من الإجهاد دائما.

كما بينت " أن تأثير هذه المكونات يمكن أن يحدث اضطرابات في النوم وزيادة في التهيج، وبالتالي سيحصل الشخص على تأثير معاكس- انخفاض الأداء ومشكلات في التركيز والانتباه، وربما تتطور إلى الإدمان".

ولفتت الدكتورة إيغورينيفا إلى أن تناول الأدوية المنبهة والمهدئة من دون وصفة طبية، قد يشكل خطورة على الصحة، مشيرة إلى أن المستحضرات الطبية لها آلية عمل معقدة ولها آثار جانبية، لذلك يتم وصفها بدقة وفق المؤشرات طبية.