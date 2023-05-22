ليفربول يعلن رحيل لاعبه "آرثر ميلو"

أعلن فريق ليفربول الانجليزي، مساء اليوم الإثنين، رحيل نجم جديد عن صفوفه عقب نهاية الموسم الجاري.
كان ليفربول، أعلن رحيل الرباعي: جيمس ميلنر، ونابي كيتا، وروبرتو فيرمينو، وأوكسليد شامبرلين بعد نهاية عقودهم في يونيو/حزيران المقبل".
وقال الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في تصريحات أبرزها الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو": "أتمنى التوفيق لآرثر ميلو مع اقتراب نهاية فترة إعارته".
وأضاف "كانت مهنيته وقدرته واضحة لجميع الذين عملوا معه".
وتعاقد ليفربول مع آرثر، في يناير/كانون ثان الماضي، قادمًا من يوفنتوس على سبيل الإعارة، لكنه تعرض للإصابة وغاب عن معظم مدة إعارته، ولم يشارك مع الريدز سوى في 4 مباريات.
وأكد رومانو، أن آرثر لن يستمر مع يوفنتوس، وسوف يتم عرضه للبيع هذا الصيف.