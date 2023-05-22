الاحتلال يخطر بإخلاء أربع عائلات بإخلاء في الأغوار الشمالية

قالت مصادر محلية، مساء اليوم الإثنين22/5/2023م " إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أخطرت بإخلاء أربع عائلات فلسطينية من حمصة الفوقا، بالأغوار الشمالية".

وبحسب المصادر، فإن الاحتلال أخطر بإخلاء أربع عائلات في الثالث والعشرين، والحادي والثلاثين من الشهر الحالي، إضافة إلى الثالث عشر من الشهر المقبل، من السادسة مساء، حتى التاسعة من صباح اليوم التالي، مضيفا أن العائلات تضم عشرات المواطنين من بينهم أطفال ونساء.

يذكر أن الاحتلال يُخلي سنويا عشرات العائلات الفلسطينية من مساكنها في الأغوار الشمالية بالقوة، بحجة التدريبات العسكرية، ويبقى المواطنون في العراء دون مأوى.