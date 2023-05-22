4 تطبيقات لتنزيل الأغاني MP3 و MP4 وفيديوهات HD على هواتف الاندرويد والآيفون 2023

تحميل تطبيقات لتنزيل الأغاني MP3 و MP4 وفيديوهات HD على هواتف الاندرويد والآيفون 2023 ، وبعد أن لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري وجود ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث بشكل كبير على جوجل وغيره من محركات البحث المتوفرة على الانترنت قمنا على وجه السرعة في نشر هذه المقالة التي توصلكم إلى روابط تنزيل تطبيقات لتحميل الأغاني والفيديوهات بدون تشويش ولا تقطيع ونطلب من حضراتكم بعد هذه المقدمة في قراءة جميع السطور التي تلي هذه الفقرات علما أن الفريق يقوم بين الحين والآخر في نشر سلسلة مقالات نضع فيها مواضيع مهمة ورائجة وأخرى يبحث عنها الجمهور كما هو الحال هنا وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في القراءة .

تحميل تطبيقات لتحميل أغاني على الهاتف مجانا

أولا: تنزيل تطبيق سناب تيوب Snaptube الأصلي

ويعد تطبيق سناب تيوب Snaptube الأصلي من أقوى التطبيقات الرقمية في تنزيل الأغاني والفيديوهات بجودة عالية وفيما يلي ابرز مميزاته .

أولا: ويتمتع البرنامج بأنه سهل الاستخدام والتعامل وهو مفتوح ولا يتطلب منك التسجيل أو تقديم معلومات شخصية

ثانيا: وفي الميزة الثانية ، يمكن لمستخدميه تحميل الفيديو بالجودة التي يريدها حيث يحددها التطبيق له في خانة خاصة .

ثالثا: وفي الميزة الثالثة ، وبعد تحميل الفيديو يمكن لكم وبكل اريحية تخزينه على بطاقة الذاكرة SD وليس الهاتف، كما وانكم تتمكون من تصنيف استخدام فلاتر مختلفة .

ولتحميل تطبيق سناب تيوب الأصفر يرجى من حضراتكم الضغط هنــــــــــــــــا .

ثانيا: تنزيل تطبيق ساوند كلاود SoundCloud

كما ونواصل معكم تقديم افضل تطبيقات على الهواتف مجانا لتنزيل أغاني وفيديوهات ، والان مع تطبيق ساوند كلاود SoundCloud ، وهو أحد التطبيقات المعروفة الشائعة لدى عاشقي الموسيقى .

كما ونشير لكم في هذه النقاط إلى مميزات ساوند كلاود لتنزيل الأغاني على الهواتف وهي التالي: أولا: في الميزة الاولى تستطيع أن تشارك الملفات الصوتية والأغنيات على السوشيال ميديا ومع المقربين.

ثانيا: في الميزة الثانية ، يتوافق التطبيق مع الكثير من صيغ المقاطع الصوتية، مثل MP3 وWAV وغيرها.

ثالثا: في الميزة الثالثة من تطبيق ساوند كلاوند ، إذ يسمح المستخدم التطبيق بتحويل ملفات الصوت إلى الكثير من الصيغ.

رابعا: في الميزة الرابعة ، إذ يسمح لك برنامج تنزيل الاغاني SoundCloud بعمل قوائم تشغيل والرجوع إلى المسارات عندما تريد ذلك.

خامسا: في الميزة الخامسة ، يتيح لك التطبيق تنزيل ما يقارب 180 دقيقة من الملفات الصوتية.

سادسا: في الميزة السادسة ، ليس هناك حدود بالنسبة للأغنيات وملفات الصوت التي ترغب في سماعها، كما يسمح بالتوصل إلى الملفات التي تم تنزيلها من قبل من خلال لينك URL .

ويمكن لكم الان الضغط هنـــــــــــــا من أجل تحميل تطبيق SoundCloud لتنزيل الأغاني .

ثالثا: تطبيق جوجل بلاي اغاني Google Play Music

ويعد هذا التطبيق من اقوى التطبيقات في تحميل الأغاني وتشغيلها ، كما وأنه يتمتع بميزات فريدة نذكر منها إمكانية سماع الأغنيات المحببة على جميع المنصات ومتصفح الويب، كما ويمكن تشغيل عدة أغنيات في آن واحد.

في الميزة الثانية من تطبيق Google Play Music هو أنه القدرة على فرز الأغنيات وفقا للمطرب والألبوم واسم المقطع وما إلى ذلك.

ويمكن لكم الان الضغط هنـــــــــــــا من أجل تحميل تطبيق Google Play Music لتنزيل الأغاني .

رابعا: تنزيل تطبيق 4Shared

كما وبمجرد الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــا يمكنكم تنزيل تطبيق 4Shared وبالتالي تحميل الأغاني بجودة عالية وبدون تقطيع ولا تشويش كما ويمكن لك أن تستمع إلى الموسيقى بسهولة .

وفي ختام المقالة التي تحدثنا بها حول تحميل تطبيقات على هواتف الاندرويد والايفون لتنزيل الأغاني والفيديوهات 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .