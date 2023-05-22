الأوقاف تصدر اعلانًا هامًا بخصوص حج البدل لهذا العام

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنه يتعذّر العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا الموسم 1444هـ/ 2023م، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال.

وقالت الوزارة:" إن الجهات الرسمية أفادت بصعوبة إجراء حج البدل؛ بسبب فرض اشتراطات محدّدة للعمل في هذا المجال".

وأضافت الأوقاف بإيقاف العمل في مجال حج البدل عن الغير لهذا العام 1444هـ/2023م.

كما حذرت المواطنين كافة من التعاطي مع أي إعلانات أو أي جهة بهذا الخصوص، منوهة لضرورة مراجعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فورًا.

وأوضحت الأوقاف أن هذا القرار يأتي التزامًا بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية، وأي جهة تخالف هذا القرار تقع تحت طائلة المسؤولية.