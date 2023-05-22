غزة: توقعات بزيادة أسعار الاضاحي هذا العام

توقعت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار الاضاحي في الأيام المقبلة بزيادة 2 إلى 3 شواقل للكيلو الواحد عن العام الماضي.

وعزا مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة عايش الشنطي في تصريح صحفي، أسباب هذا الارتفاع، لارتفاع أسعار الاعلاف والعجول عالميًا، إضافة لارتفاع تكاليف الشحن والنقل لاستيراد العجول.

وعن كمية الأضاحي في الأسواق، أكد الشنطي، أن الأضاحي متوفرة بكمية مناسبة هذا العام، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع أسعارها، موضحًا أن القطاع يحتاج شهريًا 1500 عجل.

ولفت إلى أسعار لحوم الضاني، وهي التالي: (العساف 5.5 للصغير و5.25 للكبير والسلالات الأخرى ممكن 4.75 دينار)، مؤكدًا أن الضآن يعد الأكثر توفرًا في القطاع.

وقال الشنطي: إن "مصر فتحت باب الاستيراد للجميع وبشكل شخصي، في استيراد المواشي".