 أبو الغزلان: تحرير الجنوب اللبناني أسّس للانتصارات

اعتبر أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان هيثم أبو الغزلان أنّ معركة "ثأر الأحرار" تشكل تحولًا في مسار المقاومة.

فبما أكد الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس إننا "سنجد حركة الجهاد الاسلامي بحضور أكبر في الأيام القادمة".

كلام أبو الغزلان، والباحث اللقيس جاء خلال لقاء سياسي حواري نظمته العلاقات العامة في القطاع الثاني لحزب الله في بلدة رياق البقاعية حضره جمع من الأهالي والفعاليات.

وقال أبو الغزلان لقد أقلقت حركة الجهاد الإسلامي العدو في الضفة من خلال قيادتها للمقاومة هناك، ولفعاليتها في إطلاق الصواريخ، فسعى العدو إلى ضرب مقاومة حركة الجهاد الإسلامي من خلال استهداف الجهاد وسراياها المظفرة، فكان رد الجهاد الإسلامي وحدوياً ضمن الإطار الوطني وبغطاء من غرفة العمليات المشتركة التي حمّلت العدو المسؤولية الكاملة عن المجزرة، ودعت للرد عليها.

وتطرّق أبو الغزلان إلى رد سرايا القدس ضمن التوافق الوطني، من خلال الحجم الكامل للرد وطبيعته والإدارة الناجحة والموفقة للمعركة سياسياً عسكرياً، ومن خلال امتلاكها لزمام الميدان بصمتها المرعب في البداية، ودكّها بالصواريخ المستوطنات والمدن الصهيونية ما أفقد الاحتلال القدرة على إعادة ترميم قوة الردع لديه.

وختم أبو الغزلان إلى أنّ تحرير جنوب لبنان الذي نعيش ذكراه ال 23، قد أسّس للانتصارات اللاحقة، وأن زوال الكيان الإسرائيلي لا بد آت.

اللقيس

وخلال اللقاء أكد الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس إننا "سنجد حركة الجهاد الاسلامي بحضور أكبر في الأيام القادمة لأن انتصارها في المعركة الأخيرة وتثبيت شروطها على العدو الذي أراد عزلها وتصفيتها أخذ يتوسع حضوراً".

وأشار الى أن "ما نراه اليوم من تفاهمات وتهدئة واتفاقات للتهدئة ليست الا وقت متقطّع وأمور مؤقته آنية، فالأمور تسير الى المواجهة الكبرى بين الفلسطينيين والاسرائليين، لسبب بسيط جدًا، هو أن المجتمع الاسرائيلي يزداد تشددًا وعنصرية والمجتمع الفلسطيني يزداد رهانه على المقاومة".











