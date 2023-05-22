نشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 23 مايو 2023.

وذكرت الداخلية، أن السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/20)، للإطلاع على الكشف اضغط هنــا

وأضافت أن السفر سيكون أيضا، للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/20)، للإطلاع اضغط هنــا

ونوهت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونوهت لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

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