صواريخ "حيتس 3" الإسرائيلية لألمانيا خلال شهور

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) أن التوقيع على عقد لبيع منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس 3" سيتم في غضون 3 أشهر.

قال الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، اليوم الإثنين، إن من المتوقع إبرام عقد تصدير منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس 3" من إسرائيل إلى ألمانيا، في غضون شهور قليلة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة الحكومية، بوعز ليفي، في مؤتمر عقد في جامعة رايخمان (مركز هرتسليا متعدد التخصصات)، "نحن نتقدم بشكل جيد نحو (إبرام) عقد حيتس 3"

وتابع أنه "إذا كان بإمكاني القيام بتوقع صغير، أعتقد أن توقيع هذا العقد سيحدث في غضون بضعة أشهر".

وفي 20 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت وزارة الإسرائيلية، أن إسرائيل تحرز تقدما في مفاوضات مع ألمانيا لبيع منظومة صواريخ "حيتس 3" الدفاعية لاعتراض الصواريخ.

وقالت الوزارة الإسرائيلية إن المحادثات مع وزارة الدفاع الألمانية تجري بوتيرة سريعة، وإن الهدف هو تصدير المنظومة في المستقبل القريب.

وأضافت أن مشروع إنتاج منظومة "حيتس 3" يحظى بدعم أميركي، لذا فإن بيع المنظومة سيتطلب موافقة واشنطن.

يذكر أن إسرائيل ملزمة بالحصول على موافقة أميركية قبل إتمام الصفقة مع ألمانيا، نظرا لأن 80% من تكاليف تطوير منظومة "حيتس 3"، المقدرة بـ 2.2 مليار دولار، ممولة أميركيا، كما أن المنظومة تحتوي على مركبات تم تطويرها أميركا.

وفي آذار/ مارس الماضي، سعى المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال زيارته إلى واشنطن، لإقناع الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإعطاء ضوء أخضر لإسرائيل كي تبيع لألمانيا منظومة "حيتس 3"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها.