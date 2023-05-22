بالفيديو والصور نابلس تُشيع جثامين شهدائها وسط غضب عارم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:26 م
22 مايو 2023
تشيع جثامين الشهداء.jpg
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شيعت جماهير غفيرة من مدينة نابلس اليوم الاثنين 22/5/2023 ، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا فجراً برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة ومحاصرة أحد المنازل.

جماهير غاضبة حملت أكفان الشهداء الثلاثة فتحي جهاد عبد السلام رزق (٣٠ عاماً)، الشهيد عبد الله يوسف محمد أبو حمدان (٢٤ عاماً)، الشهيد محمد بلال محمد زيتون (٣٢ عاماً)، وسط دعوات للانتقام .

وكانت  قوات الاحتلال قد داهمت مخيم بلاطة وحاصرت عدداً من المنازل وسط اشتباكات عنيفة للتصدي للاقتحام.

الهلال الأحمر في نابلس أعلن أن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة 3 شهداء و 3 إصابات بالرصاص الحي و2 شظايا نتيجة تفجير المنازل واحدة لفتاة و2 شظايا تم تقديم العلاج الميداني لهم و 5 حالات إغماء داخل المنازل.

 

تشيع جثامين الشهداء.jpg
شهداء مخيم بلاطة فتحي جهاد عبد السلام رزق، وعبدالله يوسف محمد أبو حمدان، و محمد بلال محمد زيتون (6).jpeg
شهداء مخيم بلاطة فتحي جهاد عبد السلام رزق، وعبدالله يوسف محمد أبو حمدان، و محمد بلال محمد زيتون (5).jpeg
شهداء مخيم بلاطة فتحي جهاد عبد السلام رزق، وعبدالله يوسف محمد أبو حمدان، و محمد بلال محمد زيتون (3).jpeg
شهداء مخيم بلاطة فتحي جهاد عبد السلام رزق، وعبدالله يوسف محمد أبو حمدان، و محمد بلال محمد زيتون (4).jpeg
شهداء مخيم بلاطة فتحي جهاد عبد السلام رزق، وعبدالله يوسف محمد أبو حمدان، و محمد بلال محمد زيتون (2).jpeg
شهداء مخيم بلاطة فتحي جهاد عبد السلام رزق، وعبدالله يوسف محمد أبو حمدان، و محمد بلال محمد زيتون (1).jpeg
 

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