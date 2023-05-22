هيئة الأسرى: كمين واعتداء وحشي على الأسير عبد الله البرغوثي

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تفاصيل الاعتقال والتنكيل التي تعرض لها الشاب عبد الله عصفور البرغوثي( 28 عاما) من بلدة كوبر/ رام الله بالضفة المحتلة.

واعترضت قوات خاصة اسرائيلية سيارة البرغوثي، أثناء توجهه الى عمله صباحا بتاريخ 17/05/2023، بعد أن نزل من السيارة 3 أشخاص بلباس مدني وتوجهوا نحوه وقاموا بجره من مركبته بكل عنف، ثم سحبوه و قاموا بتقييد يديه للخلف بشدة والقوا به على الكرسي الخلفي، حيث جلس اثنان منهم فوقه وانهالوا عليه بالضرب بأيديهم وصفعه على وجهه، و ضربه على بطنه مما أدى الى شعوره بالخدران في يديه و اصابته بنزيف في الأنف، و آلام و كدمات ورضوض في مختلف أنحاء جسده، و استمر الجنود بضربه بهذه الطريقة الوحشية لمدة نصف ساعة متواصلة، ثم اقتادوه الى معسكر جيش قريب من المنطقة، دون تقديم اية اسعافات أوليه له، وتم إدخاله لسجن عصيون ساعات العصر.

وأوضحت محامية الهيئة جاكلين الفرارجة بعد أن قامت بزيارة الأسير، أنه لغاية اللحظة لم يتم التحقيق معه أو استجوابه، و يوجد لديه محكمة اليوم في المحكمة العسكرية في عوفر.

يشار إلى أن هذا ليس بالاعتقال الأول لعبد الله، حيث أمضى مسبقا 22 شهرا بالاعتقال الاداري.