المقاومة الشعبية: مواصلة الاحتلال حملته المسعورة لن يقابل إلا بالقوة والتصدي له

أكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الاثنين 22/5/2023، أن مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" حملته المسعورة على مدن وقرى الضفة المحتلة والقدس لن نقابله إلا بمزيد من الثورة والعنفوان والقوة، والتصدي له.

ونعت الحركة، شهداء نابلس بالضفة المحتلة، الذين ارتقوا، في العدوان الصهيوني على مخيم بلاطة بالمدينة، وهم الشهيد فتحي جهاد عبدالسلام رزق (٣٠ عاماً)، والشهيد عبد الله يوسف محمد أبو حمدان (٢٤ عاماً)، والشهيد محمد بلال محمد زيتون (٣٢ عاماً).

وشددت الحركة، على أن المجاهدين سيقفون للعدو بالمرصاد حتى يرحل عن أرضنا ونحررها بعزيمة رجالها الأبطال.

وحيت الحركة، مقاومي نابلس البطولة الذين والذين يضربون أروع ملاحم البطولة والفداء ويقفون سداً منيعاً في وجه قوات الاحتلال.

وأكدت أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو الشباب الثائر والمقاومين للمزيد من حالات الاشتباك والرد بكافة الوسائل على غطرسة المحتل.