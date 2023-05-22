بالصور شاهد| دمار واسع خلفه الاحتلال عقب اقتحامه مخيم بلاطة في مدينة نابلس

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شاهد| دمار واسع خلفه الاحتلال عقب اقتحامه مخيم بلاطة في مدينة نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:35 ص
22 مايو 2023
شاهد| دمار واسع خلفه الاحتلال عقب اقتحامه مخيم بلاطة في مدينة نابلس
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