مباحثات هاتفية بين البحرين و"إسرائيل" تجاهلت اقتحام بن غفير للأقصى

أجرى وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني محادثات هاتفية مع نظيره في دولة الاحتلال إيلي كوهين، هدفت إلى "تنمية العلاقات". دون أن تتطرق إلى التوتر في المسجد الأقصى بعد اقتحام الوزير المتطرف، إيتمار بن غفير.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية؛ إنه تم خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وإسرائيل، وسبل تنميتها والدفع بها إلى مستويات أشمل بما يلبي المصالح".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحم الأحد، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية كبيرة من قوات الاحتلال، برفقة عدد من المستوطنين، وسط تنديد فلسطيني وعربي ودولي واسع، وتحذيرات من توتر جديد في المنطقة والقدس على إثر هذه التصرفات.

يذكر أن البحرين ودولة الاحتلال وقعتا اتفاق تطبيع في 2020، في إطار ما يسمى اتفاق "أبراهام"، الذي شمل الإمارات وتوسط فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي 2022 وقعت البحرين والاحتلال اتفاقية سميت "الاستراتيجية المشتركة للسلام الدافئ بين الطرفين"، وذلك على هامش انعقاد قمة النقب الدبلوماسية.