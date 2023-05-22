نقل الأسير وليد دقة بشكل عاجل إلى مستشفى "آساف هروفيه"

أعلنت هيئة الأسرى اليوم الأثنين 22/5/2023 عن نقل الاسير وليد دقة بشكل عاجل إلى مستشفى " اساف هروفيه "، بعد تدهور حالته الصحية .

وكان الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نفّذوا الاسبوع الماضي إضراب عن الطعام ليوم واحد، وذلك كخطوة أولى من خطوات نضالية قادمة، وذلك في إطار استمرار مواجهتهم لسياسات إدارة السّجون، وجرائمهم.

وكانت لجنة الطوارئ، قد أصدرت بيانًا أكّدت فيه على أنّ هذه الخطوة من أجل المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير القائد وليد دقة.

كما وطالبت اللجنة، كافة أحرار العالم "أفرادًا ومؤسسات" باستخدام كافة أدوات الضغط والنضال لتحرير الأسير القائد وليد دقة قبل فوات الأوان، حتى لا يخسره الوطن، كما خسر الشهيد خضر عدنان وكافة شهداء الحركة الأسيرة وشهداء شعبنا.

والأسير وليد دقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية في منطقة المثلث، معتقل منذ 38 عاما، حيث تدهورت صحته في الأسابيع الأخيرة، ويعاني من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي. حيث يتواجد في ما يسمى "مستشفى سجن الرملة".

ويأتي ذلك، فيما طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، منظمة الصحة العالمية بالتوجه الفوري الى ما يسمى مستشفى سجن الرملة، لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الذين ينتظرون الموت، في ظل الإهمال الطبي والجرائم الطبية التي تمارس بحقهم.

وأوضحت الهيئة أن المعاناة لم تقتصر فقط على الجوانب المرضية والعلاجية والأدوية الروتينية والمسكنات، بل تعدت ذلك لتطال الأمور الحياتية والشخصية، مما يجعل من هذا الاحتجاز جريمة حقيقية يجب أن يحاسب قادة الاحتلال عليها، تحديدا وإنها تمارس بحق مرضى مصابين بأمراض مزمنة أو ممن تعرضوا لإعاقة جراء إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.