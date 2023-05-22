نابلس تعلن الحداد على أرواح الشهداء

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس اليوم الاثنين 22/5/2023 الإضراب الشامل "حداداً" على أرواح شهداء مخيم بلاطة.

ومن جانبه علقت جامعة النجاح دوام الطلبة حدادًا على استشهاد 3 شبان في مخيم بلاطة شرقي نابلس

وكانت وزارة الصحة أعلنت فجر اليوم الاثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة ٣ آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة ومحاصرة أحد المنازل.

وقالت الصحة: إن الشهداء الذين ارتقوا هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (٣٠ عاماً)، الشهيد عبد الله يوسف محمد أبو حمدان (٢٤ عاماً)، الشهيد محمد بلال محمد زيتون (٣٢ عاماً).