بعد تضارب الأنباء...توضيح من نادي الأسير بشأن إنهاء عزل الأسير القائد سعدات

أصدر نادي الأسير اليوم الاثنين 22/5/2023 ، توضيحاً بعد تناقل الأخبار بشأن إنهاء عزل الأسير القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، ورفيقيه القائد عاهد أبو غلمي، والقائد وليد حناتشة إلى الأقسام العامة في السجون.

وبين نادي الأسير أنه لم يتم حتى الآن نقلهم والأسرى ينتظرون تنفيذ عملية نقلهم خلال اليوم، وفقًا لما أبلغوا به من إدارة السجون، وذلك بعد مطالبات وجهود بذلت على مدار الأيام الماضية من الأسرى ومن كافة الفصائل.

واعتبر النادي أنّ الإعلان عن نقلهم مرهون بوصلوهم إلى الأقسام العامة، مشيرًا إلى أنّ الأزمة ما زالت قائمه والجهود تبذل من كافة الفصائل لحلها.

وكان مركز حنظلة أعلن اليوم ، أن إدارة سجون الاحتلال تُنهي العزل الانفرادي للأسير القائد أحمد سعدات وتعيده إلى سجن "رامون"، بالإضافة الى الأسير عاهد أبو غلمي ونقله إلى سجن "نفحة"، والأسير وليد حناتشة ونقله إلى سجن "جلبوع".

وبين المركز أنه رضوخًا للضغط الذي مارسه أسرى الجبهة الشعبية على مدار الأيام الماضية وتهديدهم بخوض معركة واسعة داخل السجون، تم انهاء اضرابهم .