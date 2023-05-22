الاحتلال يُنهي العزل الانفرادي للأسير القائد أحمد سعدات

أعلن مركز حنظلة اليوم الاثنين 22/5/2023 أن إدارة سجون الاحتلال تُنهي العزل الانفرادي للأسير القائد أحمد سعدات وتعيده إلى سجن "رامون"، بالإضافة إلى الأسير عاهد أبو غلمي ونقله إلى سجن "نفحة"، والأسير وليد حناتشة ونقله إلى سجن "جلبوع".

وبين المركز أنه رضوخًا للضغط الذي مارسه أسرى الجبهة الشعبية على مدار الأيام الماضية وتهديدهم بخوض معركة واسعة داخل السجون، تم إنهاء إضرابهم .

وكانت مؤسسات الأسرى حذّرت ، من استمرار مواصلة إدارة سجون الاحتلال فرض عقوبة العزل الانفرادي للأسبوع الثاني على التوالي .

وكانت قوات القمع الإسرائيلية قد اقتحمت في الثامن من مايو الحالي قسمي (5،7) بسجن (ريمون)، وتحديدًا الغُرف التي يقبع فيها أسرى من الجبهة الشعبية، وشرعت بعمليات تفتيش، ونقلت القادة أحمد سعدات، وعاهد أبو غلمة ووليد حناتشة للتحقيق والعزل.