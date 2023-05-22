د. رضوان : الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم بلاطة والاحتلال يتحمل المسؤولية

قال د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس اليوم الاثنين 22/5/2023 ، ان الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم فيغتال الشهيد البطل فتحي رزق والشهيد البطل عبد الله أبو حمدان والشهيد البطل محمد زيتون رحمهم الله ويصيب ثلاثة بعضهم إصابته حرجة ويدمر منازل المواطنين.

وقال القيادي رضوان ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون لعنة على الاحتلال الصهيوني، محملاً الاحتلال يكامل المسؤولية عن تداعيات جريمة الاغتيال.

ودعا رضوان المقاومة في الضفة الغربية للرد على هذه الجريمة بتصعيد الاشتباكات وتنفيذ العمليات البطولية في العمق الصهيوني.