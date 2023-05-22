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بالفيديو
لحظة تسلل قوات "إسرائيلية" الخاصة عبر سيارة نقل مدنية لمنطقة خلة الصوحة في جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:03 ص
22 مايو 2023
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