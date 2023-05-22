تلاثة شهداء من مخيم مخيم بلاطة بمدينة نابلس وسط اشباكات عنيفة وتدمير عدد من المنازل

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الاثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة ٣ أخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة ومحاصرة أحد المنازل.

وقالت الصحة ان الشهداء الذين هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (٣٠ عاماً)، الشهيد عبد الله يوسف محمد أبو حمدان (٢٤ عاماً)، الشهيد محمد بلال محمد زيتون (٣٢ عاماً).

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال داهمت مخيم بلاطة وحاصرت عدد من المنازل وسط اشتباكات عنيفة للتصدي للاقتحام

.الهلال الأحمر في نابلس اعلن ان حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة 3 شهداء و 3 إصابات بالرصاص الحي و2 شظايا نتيجة تفجير المنازل واحدة لفتاة و2 شظايا تم تقديم العلاج الميداني لهم و 5 حالات إغماء داخل المنازل.

وتم إعاقة عمل طواقم الهلال ومنعهم من الوصول للإصابات رغم التنسيق من قبل الصليب الأحمر.

وبين شهود عيان ان قوات الاحتلال داهمت ٢٥ منزلا في مخيم بلاطة ،وشرعت بتفجير عدد من المنازل ومنها منزل المطارد عبدالله أبو شلال أحد قادة كتيبة مخيم بلاطة وهو ضابط في المخابرات الفلسطينية والذي فشلت قوات الاحتلال باعتقاله للمرة الرابعة على التوالي ،بالضافة الي تفجير مقهى وسط مخيم بلاطة.



ومن جانبها اعلنت كتيبة نابلس -مجموعات بلاطة عن خوض مجاهديها حتى اللحظة اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة في أكثر من محور بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة يرفع عدد الشهداء في نابلس منذ بداية العام لأكثر من ٣٥ سهيدا .