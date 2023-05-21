سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 22 مايو 2023- حافظ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، على استقراره خلال تعاملات اليوم الاثنين 22مايو/أيار 2023، رغم تطورات ملاحقة حاكم مصرف لبنان.

سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 22 مايو 2023

وتزايدت التساؤلات حول مصير سعر صرف الدولار في منصة صيرفة اللبنانية وفي السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية على خلفية طلب الإنتربول الدولي من السلطات اللبنانية اعتقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية قضايا فساد وغسل أموال بمبالغ تزيد عن 300 مليون دولار.

ما مصير منصة صيرفة والدولار في السوق السوداء؟

وقال مجد المصري نقيب الصرافين في لبنان إنه تواصل مع مسؤولي مصرف لبنان المركزي، وأكدوا له أن البنك المركزي في لبنان مؤسسة قائمة بشكل كامل وليست على شخص حاكم المصرف رياض سلامة، مشددين على أن مصرف لبنان لم يتغيب عن القيام بدوره رغم الأزمات وعلى عكس بعض المؤسسات الأخرى.

وأضاف المصري أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية مستقر على مدار الأيام الماضية بفعل منصة صيرفة التي ساهمت في وقف القفزات الكبيرة، خاصة أن مصرف لبنان يعد اللاعب الأهم لامتلاكه كافة البيانات والإحصائيات لعمل توازن العرض والطلب.

وتابع أن لبنان بلد مستورد ومستهلك كبير، وبالتالي يحتاج بشكل دائم إلى الدولار الأمريكي لاستيراد السلع الرئيسية، موضحاً أن استمرار تدخل مصرف لبنان المركزي في السوق يؤدي إلى استقرار سعر الدولار، لكن الأمر يكلف المركزي خسائر بسبب فارق السعر بقيمة 10 آلاف ليرة، والبنك المركزي يضخ يومياً ما يقرب من 50 مليون دولار في منصة صيرفة، وضخ البنك المركزي منذ بداية العام وحتى الآن ما يقرب من 4.5 مليار دولار منذ بداية العام.

وسلمت منظمة الشرطة الدولية الإنتربول مذكرة اعتقال إلى وزارة الداخلية اللبنانية بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قبل انتهاء ولايته بشهرين.

وقال سام مولوي وزير الداخلية اللبناني: تلقينا مذكرة اعتقال من الإنتربول بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وأضاف وزير الداخلية اللبنانية أن الحكومة تناقش مصير حاكم مصرف لبنان بجدية بعد صدور مذكرة الاعتقال من الإنتربول الدولي، مؤكدة أنه سيتم اعتقاله فوراً حال إقرار القضاء اللبناني الامتثال لقرار الإنتربول.

وعلق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قائلا إنه سيتنحى فوراً حال صدور حكم قضائي بحقه، نافياً الاتهامات الموجهة إليه، في الوقت الذي يعتزم فيه الطعن على مذكرة الاعتقال الفرنسية، معتبراً أنها مخالفة لأصول الاتفاقيات بين فرنسا ولبنان.

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وقال سلامة في أول تعليق له "المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له"، واستكمل: أنا متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي.

سعر الدولار على منصة صيرفة

وحافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.300 ألف ليرة لبنانية وسط نشاط للتعاملات بقيمة 108.5 مليون دولار وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء عند مستوى 94.300 ألف ليرة للشراء و94.500 ألف ليرة للبيع وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار الرسمي

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.