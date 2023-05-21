أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 22-5-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:35 م
21 مايو 2023
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تستحوذ أسعار الذهب بشكل كبير على اهتمام شريحة كبيرة من المتابعين الذين يتابعونها باستمرار وخاصة من فئة التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب في السعودية وما يطرأ عليها من تغيرات تبعاً للأسواق العالمية؛ ولكون الذهب من الموضوعات الهامة التي تلاقي بحثاً كبيراً حولها.

وجاءت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 22-5-2023، كما يلي:

عيار الذهب                         السعر بالريال سعودي

- سعر عيار الذهب 24:               31.238

- سعر عيار الذهب 22:              218.45

- سعر عيار الذهب 21:              208.52

- سعر عيار الذهب 18:              178.73

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