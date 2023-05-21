أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 22 مايو 2023- سعر الذهب بالجنيه، عادت أسعار الذهب في مصر للصعود الجنوني مجدداً خلال تعاملات اليوم الاثنين 22 مايو/ أيار 2023، بعد عدة أيام من الهبوط، حيث قفزت الأسعار بشكل جنوني مرة أخرى بعد نحو 3 أيام من الهبوط المتواصل، ليكسب المعدن النفيس نحو 100 جنيه دفعة واحدة في مختلف الغرامات تقريباً.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 22 مايو 2023- سعر الذهب بالجنيه

جاء ارتفاع أسعار الذهب مجدداً بعد أيام من قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الجمارك لمدة 6 أشهر، ما أدى إلى فقدان المعدن النفيس ما يزيد عن 27% من قيمته تقريبا في 3 جلسات متتالية، ودعم صعود الذهب مخاوف أزمة الديون الأمريكية وعدم التوصل لاتفاق حتى الآن.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وقفز سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 2697 جنيها للشراء و2754 جنيها للبيع، مقابل 2594 جنيها للشراء و2629 جنيها للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي، أمس.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18، الأكثر انتشارا في محافظات الوجه البحري في مصر، إلي 2023 جنيها للشراء و2066 جنيها للبيع، مقابل 1946 جنيها للشراء و 1971 جنيها للبيع أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وربح سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 110 جنيهات ليصل إلى مستوى 2360 جنيها للشراء و2410 جنيهات للبيع، مقابل 2270 جنيها للشراء و2300 جنيه للبيع أمس.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

وسجلت سعر أوقية الذهب اليوم في مصر 60975 جنيها ( 1979 دولارا)، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وتراجع سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم من بي تي سي في مصر إلى مستوى 20890 جنيها.

سعر سبيكة الذهب في مصر

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي في مصر اليوم ليسجل 59425 ألف جنيه.

ماذا يحدث في أسعار الذهب في مصر ؟

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعوامل العرض والطلب وسعر الدولار محلياً، وساهم عدد من الإجراءات الحكومية الأيام الماضية في تهدئة صعود الذهب، لكن سرعان ما تبدد تأثير ليتحول الذهب مجدداً للصعود الجنوني.

جنون الذهب في مصر

وكانت أسعار الذهب قفزت إلى 2850 جنيها لغرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر لكن قرارات حكومية اتخذت سمحت بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك لمدة 6 أشهر، وإطلاق صندوق للاستثمار في الذهب دفعت المعدن النفيس للهبوط وصولاً إلى 2190 جنيها للغرام، ومع ارتفاع أسعار الذهب محليا ومخاوف أزمة الديون الأمريكية تحول المعدن الأصفر للصعود من جديد.

هل تنخفض أسعار الذهب دون 2000 جنيها؟

وقال سكرتير عام شعبة الذهب السابق في مصر، نادي نجيب: المعدن النفيس سيواصل تحقيق مستويات قياسية وملامسة 2800 جنيها مجددا، وربما 3 آلاف جنيه لعيار 21 خلال أشهر.

واستبعد نجيب أن ينخفض غرام الذهب عيار 21 عن مستوى 2000 جنيه، مؤكدا أن الأسعار مرشحة للزيادة.

وفي تصريحات سابقة لسكرتير شعبة الذهب السابق كان قد أكد أن الأسعار قد تصل إلى 3000 جنيه حال إقرار أمور تتعلق بتعويم الجنيه، وقال: "مستحيل يهبط لهذا المستوى مرة أخرى، إلا في حال أضحى الجنيه أقوى مما هو عليه".